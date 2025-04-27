Темпы падения поддержки Трампа побили 70-летний рекорд

Президент США Дональд Трампа. Фото: Reuters

Поддержка президента США Дональда Трампа рекордно снизилась. Поэтому сейчас нынешнего главу Белого дома поддерживает 41% американцев.

Об этом информирует CNN, со ссылкой на результаты опроса.

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По результатам опроса, политику Трампа пока одобряет 41% граждан США. Следовательно, это является самым низким уровнем для любого из новоизбранных президентов на грани их 100-дневного срока как минимум со времен 34-го президента Америки Дуайта Эйзенхауэра.

В то же время результат Трампа пока хуже также показателей после 100 дней первого срока.

По информации CNN, поддержка лидера с марта этого года снизилась на 4 процентных пункта, а с февраля — на 7 процентных пунктов. Следовательно, только 22% респондентов заявили о решительной поддержке деятельности Трампа на посту президента. Зато 45% сказали, что решительно не одобряют ее.

Кроме того, 86% республиканцев одобряют действия Трампа, тогда как 93% демократов не одобряют. Среди "независимых" поддержка Трампа снизилась до 31%.

Стоит заметить, что поддержка политики Трампа снижается во всех сферах. Например, в вопросе инфляции она снизилась с марта на 9 пунктов до 35%, по тарифам — на 4 пункта, до 35%. Положительно оценивают шаги Трампа в экономике только 39%, что на 5 пунктов меньше, чем в марте.

В частности, вице-президента Джей Ди Венса поддерживает лишь 41% опрошенных граждан США. Зато не одобряют его работу на посту 58%.

Отметим, что у Трампа уже готовят план на следующие 100 дней его президентства.

Кроме того, недавно Трамп поделился своими мыслями относительно возможности баллотироваться на третий президентский срок.