Россия отказалась от перемирия на 30 дней — ответ Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

В Кремле прокомментировали инициативу президента Украины Владимира Зеленского по установлению 30-дневного режима прекращения огня. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что такая идея является нереалистичной без "решения всех нюансов".

Об этом он заявил в интервью для росСМИ.

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Дмитрий Песков обвинил Украину в "манипуляциях", заявив, что украинская власть якобы уклоняется от прямого ответа на предложение России о перемирии.

Песков напомнил, что Путин неоднократно публично заявлял о готовности к переговорам "без предварительных условий", однако, по словам спикера Кремля, "ответа от Киева нет".

Песков также отметил, что официальной реакции Украины на последнюю инициативу Кремля по объявлению перемирия на период майских праздников не поступало.

Напомним, вчера, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии с 8 по 11 мая.

Зато в МИД Украины упрекнули Путина, что он не реагирует на предложение объявить 30-дневное перемирие.

На решение Путина отреагировали в ООН и президент США Дональд Трамп. Там заявили, что ожидают от российского диктатора постоянного прекращения огня, а не временных решений.

На заявление отреагировал и Владимир Зеленский, который требует у Путина постоянного прекращения огня.

Аналитики Института исследования войны проанализировали, как вели себя российские войска во время "пасхального перемирия" и объяснили, для чего Путин манипулирует заявлениями.