Путін використовує перемир’я на свята для тиску — аналітики ISW

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський президент Володимир Путін оголошує про припинення вогню в Україні, як інструмент пропаганди та зміни стратегії на полі бою, а не для реального просування до миру. На відміну від бачення президента США Дональда Трампа, який пропонує широке та взаємне перемир'я як основу для стабільної мирної угоди, Кремль діє виключно у власних інтересах.

Про це йдеться у статті аналітиків Інституту дослідження війни ISW.

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Путін, як вважають експерти, навмисно оголошує короткочасні перемир’я під час релігійних чи державних свят, щоб змусити Україну погодитися на тишу під загрозою дипломатичного тиску з боку Заходу. У разі відмови, Україна має високі ризики опинитися під шквалом критику з боку США та партнерів, бо нібито не хоче миру.

Також аналітики ISW заявляють, що такі односторонні кроки також дозволяють Путіну створювати йому образ, що він начебто зацікавлений у мирних переговорах. Однак реальність інша — насправді він ухиляється елементарно навіть від обговорення 30-денного режиму припинення вогню, який було запропоновано США й Україною ще у березні 2025 року. Крім того, Кремль сам визначає час та формат перемир'я, що теж свідчить про небажання Путіна йти на поступки.

Для чого Путіну перемир'я на фронті

Аналітики акцентували увагу, що насправді російські війська вже використали великоднє перемир’я, аби встигнути обстріляти українські позиції, провести розвідку та атакувати техніку ЗСУ на лінії фронту. Тепер очікується, що оголошена Кремлем "тиша" на 9 травня, День Перемоги, також буде використана для підготовки до наступних атак.

"Путін, ймовірно, розглядає припинення вогню на День Перемоги як шанс для російських військ відпочити перед майбутньою активністю на передовій в Україні та як спосіб гарантувати, що Україна не завдасть жодних значних ударів далекого радіусу дії по Росії під час святкування Дня Перемоги. Путін, ймовірно, не розглядає припинення вогню на День Перемоги як серйозний крок до встановлення міцного миру в Україні", — йдеться у звіті аналітиків.

Нагадаємо, вчора, 28 квітня, Володимир Путін оголосив про триденне перемир'я з 8 по 11 травня з нагоди святкування параду.

В МЗС України відреагували на пропозицію Путіна та зауважили, що пропонують встановити 30-денне перемир'я, але Кремль вперто ігнорує її