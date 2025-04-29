Путин использует перемирие на праздники для давления — аналитики ISW

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский президент Владимир Путин объявляет о прекращении огня в Украине в качестве инструмента пропаганды и изменения стратегии на поле боя, а не для реального продвижения к миру. В отличие от видения президента США Дональда Трампа, который предлагает широкое и взаимное перемирие как основу для стабильного мирного соглашения, Кремль действует исключительно в собственных интересах.

Об этом говорится в статье аналитиков Института исследования войны ISW.

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Путин не имеет никаких добрых намерений, когда говорит о перемирии

Путин, как считают эксперты, намеренно объявляет кратковременные перемирия во время религиозных или государственных праздников, чтобы заставить Украину согласиться на тишину под угрозой дипломатического давления со стороны Запада. В случае отказа, Украина имеет высокие риски оказаться под шквалом критики со стороны США и партнеров, потому что якобы не хочет мира.

Также аналитики ISW заявляют, что такие односторонние шаги также позволяют Путину создавать ему образ, что он якобы заинтересован в мирных переговорах. Однако реальность другая - на самом деле он уклоняется элементарно даже от обсуждения 30-дневного режима прекращения огня, который был предложен США и Украиной еще в марте 2025 года. Кроме того, Кремль сам определяет время и формат перемирия, что тоже свидетельствует о нежелании Путина идти на уступки.

Для чего Путину перемирие на фронте

Аналитики акцентировали внимание, что на самом деле российские войска уже использовали пасхальное перемирие, чтобы успеть обстрелять украинские позиции, провести разведку и атаковать технику ВСУ на линии фронта. Теперь ожидается, что объявленная Кремлем "тишина" на 9 мая, День Победы, также будет использована для подготовки к следующим атакам.

"Путин, вероятно, рассматривает прекращение огня на День Победы как шанс для российских войск отдохнуть перед будущей активностью на передовой в Украине и как способ гарантировать, что Украина не нанесет никаких значительных ударов дальнего радиуса действия по России во время празднования Дня Победы. Путин, вероятно, не рассматривает прекращение огня на День Победы как серьезный шаг к установлению прочного мира в Украине", — говорится в отчете аналитиков.

Напомним, вчера, 28 апреля, Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии с 8 по 11 мая по случаю празднования парада.

В МИД Украины отреагировали на предложение Путина и отметили, что предлагают установить 30-дневное перемирие, но Кремль упорно игнорирует его