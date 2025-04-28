Зеленський відповів на перемир'я РФ — головне зі звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію Кремля щодо встановлення перемир'я на період з 8 по 10 травня. Він заявив, що мир має бути встановлений негайно.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні у Telegram у понеділок, 28 квітня.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні

На Черкащині тривають роботи з відновлення газопостачання після удару російських дронів-камікадзе. За його словами, атака спричинила пошкодження цивільної інфраструктури, яка не має жодного відношення до військових об’єктів.

Президент наголосив, що Росія вкотре вдарила по об’єкту, який служить людям, а не війні. Цей обстріл відбувся на тлі закликів міжнародної спільноти до Москви припинити агресію та встановити режим тиші.

"Кожен новий день — новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути, і тиснути відчутно, щоб вони там, у Москві, були змушені завершувати цю війну — війну, яка тільки Росії і потрібна", — підкреслив Зеленський.

Глава держави також нагадав, що Україна не хотіла цієї війни й завжди була готова до швидкої співпраці з усіма партнерами, які прагнуть миру та безпеки. У той час як Росія продовжує відкидати будь-які мирні ініціативи та маніпулювати світовою спільнотою, зокрема намагаючись обманути Сполучені Штати.

"Зараз от знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо — світ вважає, — що немає причин чекати 8 травня", — додав він.

Президент України підкреслив, що життя людей важливіше за будь-які паради. Він заявив, що світ не повинен чекати 8 травня — вогонь має бути припинений негайно, повністю і безумовно щонайменше на 30 днів, аби створити надійне підґрунтя для реальної дипломатії.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про тимчасове перемир'я на період відзначення річниці перемоги.

Після цього у МЗС України заявили, що справжнє бажання миру вимагає негайного припинення вогню, а не тимчасового перемир’я до 9 травня, як запропонував Путін. Київ підтримує тривале перемир’я щонайменше на 30 діб.