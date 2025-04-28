Зеленский ответил на заявление РФ о перемирии — главное из обращения

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение Кремля об установлении перемирия на период с 8 по 10 мая. Он заявил, что мир должен быть установлен немедленно.

Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении в Telegram в понедельник, 28 апреля.

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Что сказал Зеленский в вечернем обращении

В Черкасской области продолжаются работы по восстановлению газоснабжения после удара российских дронов-камикадзе. По его словам, атака вызвала повреждение гражданской инфраструктуры, которая не имеет никакого отношения к военным объектам.

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Президент подчеркнул, что Россия в очередной раз ударила по объекту, который служит людям, а не войне. Этот обстрел произошел на фоне призывов международного сообщества к Москве прекратить агрессию и установить режим тишины.

"Каждый новый день — новое четкое доказательство, что на Россию надо давить, и давить ощутимо, чтобы они там, в Москве, были вынуждены завершать эту войну — войну, которая только России и нужна", — подчеркнул Зеленский.

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Глава государства также напомнил, что Украина не хотела этой войны и всегда была готова к быстрому сотрудничеству со всеми партнерами, которые стремятся к миру и безопасности. В то время как Россия продолжает отвергать любые мирные инициативы и манипулировать мировым сообществом, в частности пытаясь обмануть Соединенные Штаты.

"Сейчас вот опять очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем — мир считает, — что нет причин ждать 8 мая", — добавил он.

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Президент Украины подчеркнул, что жизни людей важнее любых парадов. Он заявил, что мир не должен ждать 8 мая - огонь должен быть прекращен немедленно, полностью и безусловно минимум на 30 дней, чтобы создать надежную основу для реальной дипломатии.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о временном перемирии на период празднования годовщины победы.

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После этого в МИД Украины заявили, что настоящее желание мира требует немедленного прекращения огня, а не временного перемирия до 9 мая, как предложил Путин. Киев поддерживает длительное перемирие минимум на 30 суток.

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