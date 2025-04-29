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Перемирие минимум на 30 дней — Келлог сделал заявление

29 апреля 2025 19:54
Евгения Брюховецкая - редактор
У Трампа заявили, Украине нужно всеобъемлющее прекращение огня
Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что американский лидер хочет прекращения огня. По его словам, оно должно длиться не менее 30 дней.

Об этом Келлог сказал в эфире телеканала Fox News.

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По словам Келлога, после прекращения огня хотя бы на 30 дней его можно будет продлить еще на некоторый срок.

"Если посмотреть на все, на что готовы пойти украинцы, то теперь дело за россиянами, за Путиным... Окей, у нас есть одна сторона, теперь вам надо подойти к другой. И я думаю, что мы близки", — сказал он.

Напомним, в Кремле предложили Украине трехдневное перемирие, приуроченное к 9 мая.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что Трамп выступает за установление постоянного прекращения огня, а не временного перемирия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир "должен быть установлен немедленно" и не нужно ждать 9 мая для этого.

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