В США объявили разрешение на экспорт оружия в Украину — детали от СМИ

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Администрация лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа объявила Конгрессу о намерении разрешить экспорт оружия в Украину через коммерческие продажи. Речь идет о сумме в размере 50 миллионов долларов или более.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в четверг, 1 мая.

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Разрешение произошло впервые с момента возвращения Трампа в Белый дом более ста дней назад. В частности, он охватывает экспорт оборонных изделий, включая технические данные, и оборонные услуги в Украину.

"Все DCS являются тихими; они не объявляются публично, как иностранные военные продажи. Новость заключается в том, что они (продажи американского оружия) продолжаются, несмотря на то, что все прогнозировали, что Трамп полностью отрежет Украину", — отметил аналитик по вопросам безопасности исследовательской группы "Точный" Колби Бадвар.

Сообщение о лицензии на продажу на 50 миллионов долларов было подано в Конгресс согласно Закону о контроле над экспортом вооружений. Он позволяет лидерам США контролировать импорт и экспорт оборонной продукции.

"Этот шаг также состоялся всего через несколько недель после того, как Президент Владимир Зеленский объявил о намерении своей страны приобрести у США системы противовоздушной обороны и вооружения на сумму 30-50 миллиардов долларов как форму будущих гарантий безопасности", — говорится в материале.

Напомним, недавно Трамп заявил, что с российским диктатором Владимиром Путиным договариваться легче, чем с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп отметил, что Киеву можно помогать не только оружием. В частности, альтернативой он назвал санкции.