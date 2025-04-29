Трамп заявив, що підтримка України можлива і без постачання зброї

Президент США Дональд Трамп. Фото: Josh Morgan-USA TODAY via Imagn Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримка України може здійснюватися не лише військовими засобами. Він назвав способи, якими, як він вважає, можна допомагати Україні протистояти Росії й надалі.

Про це Дональд Трамп в інтерв’ю журналісту The Atlantic Джеффрі Голдбергу.

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Журналіст поцікавився у Трампа, чи розглядає він можливість масштабнішої допомоги Києву задля збереження його територіальної цілісності.

"Чи бачите ви коли-небудь ситуацію, в якій ви ввійдете не з військами, а з більшою кількістю зброї, з повноцінною підтримкою України, щоб зберегти її територіальну цілісність?" — запитав Джеффрі Голдберг.

Натомість Дональд Трамп підкреслив, що існують і немілітарні форми впливу.

"Це не обов'язково має бути зброя. Є багато форм зброї. Це не обов'язково має бути зброя з кулями. Це може бути зброя у вигляді санкцій. Це може бути банківська зброя. Це може бути багато іншої зброї", — висловився Дональд Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що, на його думку, президент Володимир Зеленський готовий до переговорів з Володимиром Путіним. Також він натякнув, що нібито готовий тиснути на Путіна санкціями.

Тим часом конгресмени Палати представників США внесли статті про імпічмент президента Дональда Трампа.