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Дональд Трамп назвав альтернативу постачанню зброї Україні

29 квітня 2025 13:15
Анастасія Постоєнко - Редактор
Трамп заявив, що підтримка України можлива і без постачання зброї
Президент США Дональд Трамп. Фото: Josh Morgan-USA TODAY via Imagn Images
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримка України може здійснюватися не лише військовими засобами. Він назвав способи, якими, як він вважає, можна допомагати Україні протистояти Росії й надалі. 

Про це Дональд Трамп в інтерв’ю журналісту The Atlantic Джеффрі Голдбергу.

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Журналіст поцікавився у Трампа, чи розглядає він можливість масштабнішої допомоги Києву задля збереження його територіальної цілісності.

"Чи бачите ви коли-небудь ситуацію, в якій ви ввійдете не з військами, а з більшою кількістю зброї, з повноцінною підтримкою України, щоб зберегти її територіальну цілісність?" — запитав Джеффрі Голдберг.

Натомість Дональд Трамп підкреслив, що існують і немілітарні форми впливу.

"Це не обов'язково має бути зброя. Є багато форм зброї. Це не обов'язково має бути зброя з кулями. Це може бути зброя у вигляді санкцій. Це може бути банківська зброя. Це може бути багато іншої зброї", — висловився Дональд Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що, на його думку, президент Володимир Зеленський готовий до переговорів з Володимиром Путіним. Також він натякнув, що нібито готовий тиснути на Путіна санкціями. 

Тим часом конгресмени Палати представників США внесли статті про імпічмент президента Дональда Трампа. 

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