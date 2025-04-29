Імпічмент Трампа — що відомо про скандал і хто ініціатор

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

До Палати представників США внесли статті про імпічмент президента Дональда Трампа. Конгресмени вважають, що він "не бореться за Америку" та "ставить під загрозу демократію".

Про це повідомив конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар в X (Twitter).

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Імпічмент Трампа

"Я вніс статті про імпічмент проти президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не "бореться за Америку". Він руйнує її та ставить під загрозу нашу демократію", — написав Танедар.

Він уточнив, що подав сім статей імпічменту, в яких Трампа обвинувачують у низці серйозних порушень, зокрема за:

депортацію чоловіка Кілмара Абреґо Ґарсії, якого помилково відправили до Сальвадору й ув’язнили там;

скорочення фінансування урядових структур Департаментом ефективності уряду (DOGE) без схвалення Конгресу;

тарифну політику, яка негативно вплинула на міжнародну економіку;

перевищення повноважень.

"Стаття сьома — тиранічне перевищення повноважень. Трамп намагається сконцентрувати необмежену владу і зруйнувати конституційні межі президентства", — зазначив Шрі Танедар.

Конгресмен уточнив, що у США країною керують президенти, а не королі.

Що таке імпічмент

Імпічмент — це процедура притягнення до суду вищих посадових осіб держави. Результатом цієї процедури зазвичай є дострокове припинення повноважень президента країни або іншого посадовця та їхнє усунення з посади.

Різні країни по-різному визначають процедуру імпічменту. Однак у всіх демократичних державах це спосіб контролю над владою своєї країни і необхідний для збереження стабільності суспільного і конституційного ладу. Імпічмент є також засобом недопущення авторитаризму і механізмом гарантування національної безпеки.

Нагадаємо, ЗМІ з'ясували, що за 100 днів президентства Трампа його рейтинг найнижчий, ніж у будь-якого президента США за останні 70 років.

Його команда вже готує план на наступні 100 днів президентства, а сам Трамп поділився своїми думками щодо можливості балотуватися на третій президентський термін.