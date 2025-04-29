Импичмент Трампа — что известно о скандале и кто инициатор

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

В Палату представителей США внесли статьи об импичменте президента Дональда Трампа. Конгрессмены считают, что он "не борется за Америку" и "ставит под угрозу демократию".

Об этом сообщил конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар в X (Twitter).

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Импичмент Трампа

"Я внес статьи об импичменте против президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не "борется за Америку". Он разрушает ее и ставит под угрозу нашу демократию", — написал Танедар.

Он уточнил, что подал семь статей импичмента, в которых Трампа обвиняют в ряде серьезных нарушений, в частности в

депортации мужчины Килмара Абрего Гарсии, которого ошибочно отправили в Сальвадор и посадили там;

сокращении финансирования правительственных структур Департаментом эффективности правительства (DOGE) без одобрения Конгресса;

тарифной политике, которая негативно повлияла на международную экономику;

превышение полномочий.

"Статья седьмая — тираническое превышение полномочий. Трамп пытается сконцентрировать неограниченную власть и разрушить конституционные границы президентства", — отметил Шри Танедар.

Конгрессмен уточнил, что в США страной управляют президенты, а не короли.

Что такое импичмент

Импичмент — это процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результатом этой процедуры обычно является досрочное прекращение полномочий президента страны или другого должностного лица и их отстранение от должности.

Разные страны по-разному определяют процедуру импичмента. Однако во всех демократических государствах это способ контроля над властью своей страны и необходим для сохранения стабильности общественного и конституционного строя. Импичмент является также средством недопущения авторитаризма и механизмом обеспечения национальной безопасности.

Напомним, СМИ выяснили, что за 100 дней президентства Трампа его рейтинг самый низкий, чем у любого президента США за последние 70 лет.

Его команда уже готовит план на следующие 100 дней президентства, а сам Трамп поделился своими мыслями относительно возможности баллотироваться на третий президентский срок.