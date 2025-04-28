Дональд Трамп заявив, що президент України готовий до укладення угоди

Президент США Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria/REUTERS

Президент США Дональд Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський готовий до поступок заради миру. Зокрема, йдеться про відмову від Криму.

Як повідомляє Telegram-канал Donald Tramp, про це американський лідер заявив в ефірі Sky News.

Реклама

Читайте також:

Думка Трампа щодо позиції Зеленського

Коментуючи суперечку в Овальному кабінеті, Трамп зазначив, що розуміє скрутне становище Зеленського, який опинився у складній ситуації та боровся з набагато більшою силою.

"Це було набагато важче, ніж вони (українці, — Ред.) собі уявляли. Їм допомогло те, що ми дали їм зброї та готівки на 350 мільярдів доларів. Але зараз він (Зеленський, — Ред.) став спокійнішим. Я думаю, він хоче укласти угоду", — заявив американський лідер.

Журналістам він порадив говорити про Крим не з ним, а з Обамою та Байденом, і додав, що треба найближчими днями стежити за розвитком подій.

Також президент США закликав російського диктатора Путіна домовлятися та припиняти війну.

"Я дуже розчарований російськими ударами по Україні. Я відповім на питання, чи довіряю Путіну, приблизно за два тижні", — сказав Трамп.

Раніше віцепрем'єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що зустріч Трампа та Зеленського у Ватикані стала шансом для досягнення миру завдяки силі. На її думку, санкції проти Росії, яка хоче виграти час, мають бути більш жорсткими.

Також ми повідомляли, що кількість людей, які підтримують Дональда Трампа, суттєво знизилася. Наразі це лише 41% американців.