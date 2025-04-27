Зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані — Свириденко вбачає шанс на мир

Лідер США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом у Ватикані стала шансом досягти миру завдяки силі. Водночас, Кремль намагається виграти час.

Про це повідомила віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко у соцмережі Х у неділю, 27 квітня.

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Шанс досягти миру

Свириденко вважає, що зустріч Зеленського з Трампом стала шансом просунутись вперед у питанні закінчення війни.

"Суботня зустріч президентів Трампа і Зеленського у Ватикані – це шанс просунутися вперед, побудувати справжній мир завдяки силі", — йдеться у повідомленні.

Міністерка наголосила, що російський диктатор Володимир Путін не хоче миру, а лише виграє час.

"Більш жорсткі санкції та посилення тиску – це шлях до припинення війни, який принесе користь як Україні, так і Сполученим Штатам", — підсумувала Свириденко.

Повідомлення Свириденко у Х

Раніше видання The Telegraph також повідомило, що зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані може свідчити про можливе припинення вогню. Діалог лідерів відбувся 26 квітня в рамках церемонії прощання з Папою Римським.