Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане — Свириденко видит шанс на мир

Лидер США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Ватикане стала шансом достичь мира благодаря силе. В тоже время, Кремль пытается выиграть врямя.

Об этом сообщила вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко в соцсети Х в воскресенье, 27 апреля.

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Шанс достичь мира

Свириденко считает, что встреча Зеленского с Трампом стала шансом продвинуться вперед в вопросе окончания войны.

"Субботняя встреча президентов Трампа и Зеленского в Ватикане — это шанс продвинуться вперед, построить настоящий мир благодаря силе", — говорится в сообщении.

Министр подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира, а только выигрывает время.

"Более жесткие санкции и усиление давления — это путь к прекращению войны, который принесет пользу как Украине, так и Соединенным Штатам", — подытожила Свириденко.

Сообщение Свириденко в Х

Ранее издание The Telegraph также сообщило, что встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане может свидетельствовать о возможном прекращении огня. Диалог лидеров состоялся 26 апреля в рамках церемонии прощания с Папой Римским.