Зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані — як це вплине на фронт

Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Фото: Reutres

Зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані може свідчити про можливе припинення вогню. Однак це не перемога, адже Росія має значну перевагу.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Британський аналітик Річард Кемп у своїй колонці пише, що Росія має значну перевагу у війні на виснаження, а Трамп не бажає активно втручатися в її хід. Наголошується, що на цьому етапі поступки з боку України неминучі.

"Попри відвагу українських солдатів та розвиток оборонної промисловості, Україна не може оборонятися в такому стані нескінченно. Тому єдиним варіантом залишається ведення переговорів на основі останніх пропозицій Трампа або подібних до них", — йдеться у матеріалі.

Крім того, видання зазначає, що майбутнє України та всього Заходу має похмурий вигляд, а НАТО виявилася слабкою силою — як раніше й передбачав Путін.

Нагадаємо, 26 квітня в рамках церемонії прощання з Папою Римським Зеленський та Трамп провели таємну зустріч.

Розмова лідерів тривала близько 15 хвилин, але йшлося про досягнення миру та припинення вогню.

Цього дня президенти мали провести і другу зустріч після прощання з понтифіком, однак вона так і не відбулася.