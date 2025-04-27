Зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані — як це вплине на фронт

Як зустріч Трампа і Зеленського вплине на фронт — деталі від ЗМІ
Зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані може свідчити про можливе припинення вогню. Однак це не перемога, адже Росія має значну перевагу.
Про це повідомляє The Telegraph.
На що вплине зустріч Зеленського і Трампа
Британський аналітик Річард Кемп у своїй колонці пише, що Росія має значну перевагу у війні на виснаження, а Трамп не бажає активно втручатися в її хід. Наголошується, що на цьому етапі поступки з боку України неминучі.
"Попри відвагу українських солдатів та розвиток оборонної промисловості, Україна не може оборонятися в такому стані нескінченно. Тому єдиним варіантом залишається ведення переговорів на основі останніх пропозицій Трампа або подібних до них", — йдеться у матеріалі.
Крім того, видання зазначає, що майбутнє України та всього Заходу має похмурий вигляд, а НАТО виявилася слабкою силою — як раніше й передбачав Путін.
Нагадаємо, 26 квітня в рамках церемонії прощання з Папою Римським Зеленський та Трамп провели таємну зустріч.
Розмова лідерів тривала близько 15 хвилин, але йшлося про досягнення миру та припинення вогню.
Цього дня президенти мали провести і другу зустріч після прощання з понтифіком, однак вона так і не відбулася.
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