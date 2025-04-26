Друга зустріч Зеленського та Трампа у Ватикані не відбулася — ЗМІ

Дональд Трамп сідає в літак. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський та голова Білого дому Дональд Трамп у суботу, 26 квітня, зустрілися у Ватикані. Це сталося перед церемонією прощання з Папою Римським у Ватикані, вони домовилися зустрітися після похорону, але другої зустрічі не відбулося.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

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За даними видання, продовження зустрічі у Ватикані, про яке домовилися Зеленський та Трамп, не відбулося.

"Але головне вони обговорили", — сказало джерело.

РБК-Україна пише, що друга зустріч не відбулася через те, що Трамп спланував свій графік так, що одразу після завершення похорону Папи Римського мав поїхати до США.

Нагадаємо, напередодні похорон Папи Римського Трамп та Зеленський провели 15-хвилинну зустріч. За інформацією Білого дому, розмова була "дуже продуктивною".

Крім того, Зеленський назвав цю зустріч "дуже символічною". На його думку, вона "може стати історичною".

Раніше експосол Великої Британії в Росії Тоні Брентон у коментарі Sky News зазначив, що церемонія прощання з Папою "відкриває дипломатичні можливості", маючи на увазі зустріч Зеленського та Трампа.