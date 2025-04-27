Встреча Трампа и Зеленского в Ватикане — как это повлияет на фронт

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Reutres

Встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане может свидетельствовать о возможном прекращении огня. Однако это не победа, ведь Россия имеет значительное преимущество.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Британский аналитик Ричард Кемп в своей колонке пишет, что Россия имеет значительное преимущество в войне на истощение, а Трамп не желает активно вмешиваться в ее ход. Отмечается, что на этом этапе уступки со стороны Украины неизбежны.

"Несмотря на отвагу украинских солдат и развитие оборонной промышленности, Украина не может обороняться в таком состоянии бесконечно. Поэтому единственным вариантом остается ведение переговоров на основе последних предложений Трампа или подобных им", — говорится в материале.

Кроме того, издание отмечает, что будущее Украины и всего Запада имеет мрачный вид, а НАТО оказалась слабой силой — так, как ранее и предсказывал Путин.

Напомним, 26 апреля в рамках церемонии прощания с Папой Римским, Зеленский и Трамп провели тайную встречу.

Разговор лидеров длился около 15 минут, но речь шла о достижении мира и прекращении огня.

В этот день президенты должны были провести и вторую встречу после прощания с понтификом, однако ее так и не произошло.