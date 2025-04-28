Дональд Трамп заявил, что президент Украины готов к заключению соглашения

Президент США Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria/REUTERS

Президент США Дональд Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский готов к уступкам ради мира. В частности, речь идет об отказе от Крыма.

Как сообщает Telegram-канал Donald Tramp українською, об этом американский лидер заявил в эфире Sky News.

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Мнение Трампа относительно позиции Зеленского

Комментируя спор в Овальном кабинете, Трамп отметил, что понимает трудное положение Зеленского, который оказался в сложной ситуации и боролся с гораздо большей силой.

"Это было гораздо труднее, чем они (украинцы, — Ред.) себе представляли. Им помогло то, что мы дали им оружия и наличных на 350 миллиардов долларов. Но сейчас он (Зеленский, — Ред.) стал спокойнее. Я думаю, он хочет заключить сделку", — заявил американский лидер.

Журналистам он посоветовал говорить о Крыме не с ним, а с Обамой и Байденом, и добавил, что надо в ближайшие дни следить за развитием событий.

Также президент США призвал российского диктатора Путина договариваться и прекращать войну.

"Я очень разочарован российскими ударами по Украине. Я отвечу на вопрос, доверяю ли Путину, примерно через две недели", — сказал Трамп.

Ранее вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко заявила, что встреча Трампа и Зеленского в Ватикане стала шансом для достижения мира благодаря силе. По ее мнению, санкции против России, которая хочет выиграть время, должны быть более жесткими.

Также мы сообщали, что количество людей, которые поддерживают Дональда Трампа, существенно снизилось. Сейчас это лишь 41% американцев.