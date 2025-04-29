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Дональд Трамп назвал альтернативу поставкам оружия Украине

29 апреля 2025 13:15
Анастасия Постоенко - Редактор
Трамп заявил как поддержка Украины возможна и без поставок оружия
Президент США Дональд Трамп. Фото: Josh Morgan-USA TODAY via Imagn Images
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка Украины может осуществляться не только военными средствами. Он назвал способы, которыми, как он считает, можно помогать Украине противостоять России и в дальнейшем.

Об этом Дональд Трамп в интервью журналисту The Atlantic Джеффри Голдбергу.

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Журналист поинтересовался у Трампа, рассматривает ли он возможность более масштабной помощи Киеву для сохранения его территориальной целостности.

"Видите ли вы когда-нибудь ситуацию, в которой вы войдете не с войсками, а с большим количеством оружия, с полноценной поддержкой Украины, чтобы сохранить ее территориальную целостность? " — спросил Джеффри Голдберг.

Зато Дональд Трамп подчеркнул, что существуют и немилитарные формы влияния.

"Это не обязательно должно быть оружие. Есть много форм оружия. Это не обязательно должно быть оружие с пулями. Это может быть оружие в виде санкций. Это может быть банковское оружие. Это может быть много другого оружия", — высказался Дональд Трамп.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, президент Владимир Зеленский готов к переговорам с Владимиром Путиным. Также он намекнул, что якобы готов давить на Путина санкциями.

Тем временем конгрессмены Палаты представителей США внесли статьи об импичменте президента Дональда Трампа.

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