Трамп заявил как поддержка Украины возможна и без поставок оружия

Президент США Дональд Трамп. Фото: Josh Morgan-USA TODAY via Imagn Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка Украины может осуществляться не только военными средствами. Он назвал способы, которыми, как он считает, можно помогать Украине противостоять России и в дальнейшем.

Об этом Дональд Трамп в интервью журналисту The Atlantic Джеффри Голдбергу.

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Журналист поинтересовался у Трампа, рассматривает ли он возможность более масштабной помощи Киеву для сохранения его территориальной целостности.

"Видите ли вы когда-нибудь ситуацию, в которой вы войдете не с войсками, а с большим количеством оружия, с полноценной поддержкой Украины, чтобы сохранить ее территориальную целостность? " — спросил Джеффри Голдберг.

Зато Дональд Трамп подчеркнул, что существуют и немилитарные формы влияния.

"Это не обязательно должно быть оружие. Есть много форм оружия. Это не обязательно должно быть оружие с пулями. Это может быть оружие в виде санкций. Это может быть банковское оружие. Это может быть много другого оружия", — высказался Дональд Трамп.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, президент Владимир Зеленский готов к переговорам с Владимиром Путиным. Также он намекнул, что якобы готов давить на Путина санкциями.

Тем временем конгрессмены Палаты представителей США внесли статьи об импичменте президента Дональда Трампа.