Угода про надра - Україна і США підписали документ

Міністр економіки України Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Міністр економіки України Юлія Свириденко разом з міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписали угоду про надра, яка передбачає створення "Інвестиційного фонду відбудови США—Україна". Він залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

Про це Свириденко повідомила на сторінці у Facebook.

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Що передбачає угода

Юлія Свириденко поінформувала про наступні ключові положення угоди. Зокрема, їх дев'ять.

Повна власність і контроль залишаються за Україною

Всі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать Україні. Саме українська держава визначає, де і що видобувати. Надра залишаються в українській власності — це закріплено угодою.

Рівноправне партнерство

Фонд створюється 50/50. Управлятимемо ми цим Фондом спільно із США. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство між Україною та Сполученими Штатами.

Національна власність захищена

Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони і далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт "Укрнафти" чи "Енергоатому" залишаються у власності держави.

Жодних боргів

Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям.

Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс

Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України. Важливо, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково – на десятиліття.

Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій

Мова йде про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду. В угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю.

Законодавчі зміни — лише точкові

Для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.

США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології

Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме нам залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують нашу боротьбу проти російського ворога. Передача й розвиток технологій — важлива складова Угоди, адже нам потрібні не лише інвестиції, але й інновації.

Угода надає податкові гарантії

Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

Як буде працювати Фонд

"США роблять внесок у Фонд. Крім безпосередньо коштів, вони можуть робити його і НОВОЮ допомогою — наприклад, системами ППО для України", — пише Свириденко.

Вона пояснила, що Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки. Також наша країна може робити додаткові внески окрім цього базового, якщо вважатиме за необхідне. Мова йде про співпрацю на десятиліття вперед.

Далі Фонд інвестує у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Важливим є те, що Фонд може інвестувати виключно в Україну.

"Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну — у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково", — додала міністр економіки України.

Також Свириденко наголосила, що версія угоди була сформована такою, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав.

"Це Угода в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу. Угода в якій США відзначають свою відданість питанням української безпеки, відновлення і реконструкції. Дякую всім, хто працював заради угоди, робив її більш змістовною. Зараз документ такий, що може забезпечити успіх для обох наших країн – України та Сполучених Штатів", — резюмувала міністр.

Нагадаємо, вчора видання Financial Times писало, що переговори щодо угоди про надра ледь не завершилися провалом.

Також напередодні підписання прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував, що уряд ухвалив рішення для підписання угоди.