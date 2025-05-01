Шмигаль заявив, що уряд ухвалив рішення для підписання угоди між Україною та США

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови в його основі будуть п'ять основних принципів.

Про це прем'єр-міністр повідомив у своєму Telegram-каналі.

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До п'яти ключових принципів входить:

рівноправність. Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу;

збереження контролю. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами;

нові інвестиції, а не борги. Жодних боргових зобов’язань угода не передбачає;

гарантовані інвестори та покупці. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати";

узгодженість з євроінтеграційним курсом. Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

Шмигаль поінформував, що Фонд буде наповнюватися внесками США та України. Прибутки цього Фонду будуть реінвестуватись виключно в Україну.

"Завдяки цій угоді зможемо залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США", — додав прем'єр-міністр України.

Нагадаємо, вчора Денис Шмигаль заявив, що угода між Україною США про корисні копалини матиме партнерський характер.

Також ми писали, що за даними видання Financial Times, що переговори між Україною та США щодо цієї угоди ледь не завершилися провалом.