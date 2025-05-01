Шмыгаль заявил, что правительство приняло решение для подписания соглашения между Украиной и США

Украина приняла решение для подписания сделки между Киевом и США
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решение для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления в его основе будут пять основных принципов.
Об этом премьер-министр сообщил в своем Telegram-канале.
Что включает соглашение между Украиной и США
В пять ключевых принципов входит:
- равноправие. Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса;
- сохранение контроля. Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;
- новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает;
- гарантированные инвесторы и покупатели. Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати";
- согласованность с евроинтеграционным курсом. Соглашение не будет представлять преграды для получения Украиной членства в ЕС.
Шмыгаль проинформировал, что Фонд будет наполняться взносами США и Украины. Прибыли этого Фонда будут реинвестироваться исключительно в Украину.
"Благодаря этому соглашению сможем привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США", - добавил премьер-министр Украины.
Напомним, вчера Денис Шмыгаль заявил, что соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых будет иметь партнерский характер.
Также мы писали, что по данным издания Financial Times, что переговоры между Украиной и США по этому соглашению едва не завершились провалом.
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