Шмыгаль заявил, что правительство приняло решение для подписания соглашения между Украиной и США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решение для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления в его основе будут пять основных принципов.

Об этом премьер-министр сообщил в своем Telegram-канале.

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В пять ключевых принципов входит:

равноправие. Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса;

сохранение контроля. Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;

новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает;

гарантированные инвесторы и покупатели. Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати";

согласованность с евроинтеграционным курсом. Соглашение не будет представлять преграды для получения Украиной членства в ЕС.

Шмыгаль проинформировал, что Фонд будет наполняться взносами США и Украины. Прибыли этого Фонда будут реинвестироваться исключительно в Украину.

"Благодаря этому соглашению сможем привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США", - добавил премьер-министр Украины.

Напомним, вчера Денис Шмыгаль заявил, что соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых будет иметь партнерский характер.

Также мы писали, что по данным издания Financial Times, что переговоры между Украиной и США по этому соглашению едва не завершились провалом.