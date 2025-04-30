Угода про надра зі США — Шмигаль розкрив деталі

Видобуток копалин. Ілюстративне фото: NADRA.info

Україна зберігає повний контроль над власними надрами, ресурсами та інфраструктурою. Угода зі США про корисні копалини матиме партнерський характер.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону "Єдині новини" у середу, 30 квітня.

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Деталі угоди

За словами Шмигаля, підписання угоди передбачає створення інвестиційного фонду на рівних умовах, де внески від обох сторін формуватимуться у співвідношенні 50/50 у грошовій формі. При цьому американські партнери отримають можливість враховувати нову військову допомогу як частину свого внеску, тоді як Україна матиме право на отримання лише ліцензій на освоєння нових родовищ.

Глава уряду зазначив, що умови співпраці розраховані на десятирічний період, упродовж якого передбачені інвестування у розвиток держави — через капітальні вкладення або викуп продукції. Важливим моментом є й те, що митні збори для обох сторін встановлено на рівні нуль, а Сполучені Штати зобов’язуються активно залучати додаткових партнерів для реалізації цього проєкту. Крім того, угода узгоджується з євроінтеграційним курсом України.

Прем’єр також повідомив, що обговорення щодо ратифікації угоди розпочнуться у Верховній Раді вже 1 травня.

Нагадаємо, Київ і Вашингтон завершують опрацьовувати основні деталі в угоді про видобуток корисних копалин. Документ можуть підписати вже найближчим часом.