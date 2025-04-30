Соглашение о недрах с США - Шмыгаль раскрыл детали

Добыча ископаемых. Иллюстративное фото: NADRA.info

Украина сохраняет полный контроль над собственными недрами, ресурсами и инфраструктурой. Соглашение с США о полезных ископаемых будет иметь партнерский характер.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона "Єдині новини" в среду, 30 апреля.

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Детали соглашения

По словам Шмыгаля, подписание соглашения предусматривает создание инвестиционного фонда на равных условиях, где взносы от обеих сторон будут формироваться в соотношении 50/50 в денежной форме. При этом американские партнеры получат возможность учитывать новую военную помощь как часть своего вклада, тогда как Украина будет иметь право на получение только лицензий на освоение новых месторождений.

Глава правительства отметил, что условия сотрудничества рассчитаны на десятилетний период, в течение которого предусмотрены инвестирования в развитие государства — через капитальные вложения или выкуп продукции. Важным моментом является и то, что таможенные пошлины для обеих сторон установлены на уровне ноль, а Соединенные Штаты обязуются активно привлекать дополнительных партнеров для реализации этого проекта. Кроме того, соглашение согласуется с евроинтеграционным курсом Украины.

Премьер также сообщил, что обсуждения по ратификации соглашения начнутся в Верховной Раде уже 1 мая.

Напомним, Киев и Вашингтонзавершают прорабатывать основные детали в соглашении о добыче полезных ископаемых. Документ могут подписать уже в ближайшее время.