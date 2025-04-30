Угода про копалини зі США — документ підпишуть найближчої доби, — Шмигаль

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Київ і Вашингтон завершують опрацювати основні деталі в угоді про видобуток корисних копалин. Документ можуть підписати вже найближчим часом.

Про це глава уряду повідомив у телемарафоні "Єдині новини" в середу, 30 квітня.

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Коли підпишуть угоду про надра

За словами Шмигаля, наразі триває фінальне погодження деталей між українською стороною та американськими партнерами. У рамках цього процесу перша віцепрем’єрка — міністр економіки Юлія Свириденко вирушила до США для завершення переговорів.

"Як тільки будуть доопрацьовані всі остаточні деталі, найближчим часом, я сподіваюсь, протягом найближчої доби, угода буде підписана. І, відповідно, ми отримаємо перший крок", – сказав прем'єр.

Він уточнив, що мова йде про "повноцінну міжнародну угоду на паритетних умовах", яка передбачатиме спільні інвестиції у розвиток ресурсної галузі та відбудову України.

Крім того, після укладення основного документу сторони підпишуть ще два супровідні документи — щодо створення Інвестиційного фонду та джерел його фінансування.

Раніше ЗМІ повідомили, що Україна та США можуть підписати угоду про корисні копалини 30 квітня.

Також ми писали про домовленість Києва та Вашингтона про те, що вже надана допомога не буде зараховуватися в угоді про корисні копалини.