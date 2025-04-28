Угода про корисні копалини — допомога від США не враховуватиметься

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Україна і США домовилися, що вже надана допомога не буде зараховуватися в угоді про корисні копалини. Загалом ця угода має відповідати європейським зобов’язанням та бути ратифікованою Парламентом.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

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Денис Шмигаль 27 квітня разом з українською делегацією прибув до США на Spring Meetings Світового банку та МВФ. Там він зустрівся із Міністром фінансів США Скоттом Бессентом та обговорили угоду між країнами. Так, сторони дійшли до висновку, що вже надана допомога не буде зараховуватися в угоді.

"Головне — чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою Парламентом. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання", — наголосив прем'єр.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що рішення підписання угоди про надра запізнюється щонайменше на три тижні. Він закликав зробити це негайно.

Наразі Україна і США ще узгоджують договір про видобуток копалин. Наша країна прагне зробити це "так швидко, як тільки можливо".