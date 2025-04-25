Україна і США готують угоду про копалини — Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко. Фото: Міністерство фінансів України

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що Україна інтенсивно працює над укладенням стратегічної угоди зі Сполученими Штатами щодо видобутку критично важливих корисних копалин на українській території. За словами Марченка, попри ще неузгоджені питання, українська сторона прагне підписати угоду "так швидко, як тільки можливо".

Про це він заявив в інтерв’ю агентству Reuters.

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Коли Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини

Сергій Марченко ще зазначив, що переговори тривають на тлі нічних російських обстрілів Києва, але ці події не впливають на хід перемовин.

Наразі відомо, що угода передбачає надання США пріоритетного доступу до українських природних ресурсів — один із ключових пунктів адміністрації президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, що меморандум про взаєморозуміння між Україною та США було підписано тиждень тому, що стало першим кроком до глибшого економічного партнерства, зокрема у сфері розробки мінеральних ресурсів.

Очікувалося, що документ буде підписано в лютому, однак після сварки на зустрічі між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі переговори поставили на паузу.

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому питанням щодо угоди про корисні копалини займаються американські юристи, а не українські.