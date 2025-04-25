Украина и США готовят соглашение об ископаемых - Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко. Фото: Министерство финансов Украины

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Украина интенсивно работает над заключением стратегического соглашения с Соединенными Штатами по добыче критически важных полезных ископаемых на украинской территории. По словам Марченко, несмотря на еще несогласованные вопросы, украинская сторона стремится подписать соглашение "так быстро, как только возможно".

Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

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Сергей Марченко еще отметил, что переговоры продолжаются на фоне ночных российских обстрелов Киева, но эти события не влияют на ход переговоров.

Известно, что соглашение предусматривает предоставление США приоритетного доступа к украинским природным ресурсам — один из ключевых пунктов администрации президента Дональда Трампа.

Напомним, что меморандум о взаимопонимании между Украиной и США был подписан неделю назад, что стало первым шагом к более глубокому экономическому партнерству, в частности в сфере разработки минеральных ресурсов.

Ожидалось, что документ будет подписан в феврале, однако после ссоры на встрече между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме переговоры поставили на паузу.

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему вопросом по соглашению о полезных ископаемых занимаются американские юристы, а не украинские.