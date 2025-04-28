Соглашение о полезных ископаемых — помощь от США не будет учитываться

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Украина и США договорились, что уже оказанная помощь не будет засчитываться в соглашении о полезных ископаемых. В целом это соглашение должно соответствовать европейским обязательствам и быть ратифицировано парламентом.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

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Денис Шмыгаль 27 апреля вместе с украинской делегацией прибыл в США на Spring Meetings Всемирного банка и МВФ. Там он встретился с Министром финансов США Скоттом Бессентом и обсудили соглашение между странами. Так, стороны пришли к выводу, что уже оказанная помощь не будет засчитываться в соглашении.

"Главное — четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано парламентом. Достигнута договоренность, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до его подписания", — подчеркнул премьер.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что решение подписания соглашения о недрах запаздывает минимум на три недели. Он призвал сделать это немедленно.

Сейчас Украина и США еще согласовывают договор о добыче ископаемых. Наша страна стремится сделать это "так быстро, как только возможно".