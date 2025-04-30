Соглашение об ископаемых с США - документ подпишут в ближайшие сутки, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Вашингтон завершают работу над основными деталями в соглашении о добыче полезных ископаемых. Документ могут подписать уже в ближайшее время.

Об этом глава правительства сообщил в телемарафоне "Єдині новини" в среду, 30 апреля.

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По словам Шмыгаля, сейчас идет финальное согласование деталей между украинской стороной и американскими партнерами. В рамках этого процесса первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко отправилась в США для завершения переговоров.

"Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время, я надеюсь, в течение ближайших суток, соглашение будет подписано. И, соответственно, мы получим первый шаг", — сказал премьер.

Он уточнил, что речь идет о "полноценном международном соглашении на паритетных условиях", которое будет предусматривать совместные инвестиции в развитие ресурсной отрасли и восстановление Украины.

Кроме того, после заключения основного документа стороны подпишут еще два сопроводительных документа — о создании Инвестиционного фонда и источников его финансирования.

Ранее СМИ сообщили, что Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых 30 апреля.

Также мы писали о договоренности Киева и Вашингтона о том, что уже оказанная помощь не будет засчитываться в соглашении о полезных ископаемых.