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Україна та США можуть підписати угоду про надра сьогодні, — ЗМІ

30 квітня 2025 14:40
Євгенія Брюховецька - редактор
Угода про копалини може бути підписана сьогодні, — ЗМІ
Міністерка економіки України Юлія Свириденко. Фото: Facebook/Юлія Свириденко
Євгенія Брюховецька - редактор

Міністерка економіки України Юлія Свириденко у середу, 30 квітня, перебуває у складі української делегації у Вашингтоні. Сьогодні сторони можуть підписати угоду про корисні копалини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

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За даними джерел ЗМІ, Україна та США можуть підписати угоду про корисні копалини. Водночас текст угоди про економічну співпрацю зі США Кабінет Міністрів може затвердити сьогодні.

"Ми готові вже сьогодні підписувати", — сказав один зі співрозмовників видання. 

Зазначається, що прямо зараз узгоджуються останні технічні деталі стосовно документа.

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Скриншот допису РБК-Україна

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що Україна та США ще узгоджують деталі угоди про корисні копалини.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, сторони домовилися, що надана вже допомога від США не буде зараховуватися в угоді.

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