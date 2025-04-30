Угода про копалини може бути підписана сьогодні, — ЗМІ

Міністерка економіки України Юлія Свириденко. Фото: Facebook/Юлія Свириденко

Міністерка економіки України Юлія Свириденко у середу, 30 квітня, перебуває у складі української делегації у Вашингтоні. Сьогодні сторони можуть підписати угоду про корисні копалини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

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Угода зі США про надра

За даними джерел ЗМІ, Україна та США можуть підписати угоду про корисні копалини. Водночас текст угоди про економічну співпрацю зі США Кабінет Міністрів може затвердити сьогодні.

"Ми готові вже сьогодні підписувати", — сказав один зі співрозмовників видання.

Зазначається, що прямо зараз узгоджуються останні технічні деталі стосовно документа.

Скриншот допису РБК-Україна

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що Україна та США ще узгоджують деталі угоди про корисні копалини.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, сторони домовилися, що надана вже допомога від США не буде зараховуватися в угоді.