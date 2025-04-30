Соглашение об ископаемых может быть подписано сегодня, - СМИ

Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: Facebook/Юлия Свириденко

Министр экономики Украины Юлия Свириденко в среду, 30 апреля, находится в составе украинской делегации в Вашингтоне. Сегодня стороны могут подписать соглашение о полезных ископаемых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

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По данным источников СМИ, Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых. В то же время текст соглашения об экономическом сотрудничестве с США Кабинет Министров может утвердить сегодня.

"Мы готовы уже сегодня подписывать", — сказал один из собеседников издания.

Отмечается, что прямо сейчас согласовываются последние технические детали по документу.

Скриншот поста РБК-Украина

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Украина и США еще согласовывают детали соглашения о полезных ископаемых.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, стороны договорились, что предоставленная уже помощь от США не будет учитываться в соглашении.