Соглашение об ископаемых может быть подписано сегодня, - СМИ

Украина и США могут подписать соглашение о недрах сегодня, — СМИ
Министр экономики Украины Юлия Свириденко в среду, 30 апреля, находится в составе украинской делегации в Вашингтоне. Сегодня стороны могут подписать соглашение о полезных ископаемых.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Соглашение с США о недрах
По данным источников СМИ, Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых. В то же время текст соглашения об экономическом сотрудничестве с США Кабинет Министров может утвердить сегодня.
"Мы готовы уже сегодня подписывать", — сказал один из собеседников издания.
Отмечается, что прямо сейчас согласовываются последние технические детали по документу.
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Украина и США еще согласовывают детали соглашения о полезных ископаемых.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, стороны договорились, что предоставленная уже помощь от США не будет учитываться в соглашении.
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