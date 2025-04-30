Угода між США та Україною щодо корисних копалин опинилася під загрозою

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Напружені переговори між Україною та Сполученими Штатами щодо стратегічної угоди про співпрацю в сфері корисних копалин ледь не завершилися провалом. Наразі офіційної відмови від підписання ще не було.

Про це повідомляє видання The Financial Times.

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Коли українська делегація вже перебувала на шляху до Вашингтона, американська сторона несподівано наполягла на одночасному підписанні як рамкової угоди, так і детального документа про створення інвестиційного фонду.

Втім, українська віцепрем’єрка Юлія Свириденко заявила, що підписання другої частини неможливе без попередньої ратифікації Верховною Радою. Це поставило переговори на межу зриву.

Попри серйозний тиск з боку США, які, за словами джерел, поставили ультиматум "підписуйте або повертайтесь додому", українська делегація залишилася непохитною у своїй позиції. Київ наполягає на поступовому укладанні домовленостей, починаючи з рамкової угоди.

Один із українських чиновників, коментуючи ситуацію, охарактеризував позицію США як "непримирну" і додав, що шанси на досягнення компромісу наразі трохи перевищують 50%.

"Хоч офіційної відмови від підписання ще не прозвучало, переговори, очевидно, опинилися в критичній точці", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що Україна та США ще узгоджують деталі угоди про корисні копалини.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, сторони домовилися, що надана вже допомога від США не буде зараховуватися в угоді.