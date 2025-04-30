Соглашение между США и Украиной по полезным ископаемым оказалось под угрозой

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Напряженные переговоры между Украиной и Соединенными Штатами по стратегическому соглашению о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых едва не завершились провалом. Сейчас официального отказа от подписания еще не было.

Об этом сообщает издание The Financial Times.

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Когда украинская делегация уже находилась на пути в Вашингтон, американская сторона неожиданно настояла на одновременном подписании как рамочного соглашения, так и детального документа о создании инвестиционного фонда.

Впрочем, украинский вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что подписание второй части невозможно без предварительной ратификации Верховной Радой. Это поставило переговоры на грань срыва.

Несмотря на серьезное давление со стороны США, которые, по словам источников, поставили ультиматум "подписывайте или возвращайтесь домой", украинская делегация осталась непоколебимой в своей позиции. Киев настаивает на постепенном заключении договоренностей, начиная с рамочного соглашения.

Один из украинских чиновников, комментируя ситуацию, охарактеризовал позицию США как "непримиримую" и добавил, что шансы на достижение компромисса пока немного превышают 50%.

"Хотя официального отказа от подписания еще не прозвучало, переговоры, очевидно, оказались в критической точке", — говорится в сообщении.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Украина и США еще согласовывают детали соглашения о полезных ископаемых.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, стороны договорились, что предоставленная уже помощь от США не будет засчитываться в соглашении.