Соглашение о недрах — Украина и США подписали документ

Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Министр экономики Украины Юлия Свириденко вместе с министром финансов США Скоттом Бессантом подписали соглашение о недрах, которое предусматривает "Инвестиционного фонда восстановления США—Украина". Он будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство.

Об этом Свириденко сообщила на странице в Facebook.

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Что предусматривает соглашение

Юлия Свириденко проинформировала о следующих ключевых положениях соглашения. В частности, их девять.

Полная собственность и контроль остаются за Украиной

Все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности — это закреплено соглашением.

Равноправное партнерство

Фонд создается 50/50. Управлять мы будем этим Фондом совместно с США. Ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса, и это будет отражать равноправное партнерство между Украиной и Соединенными Штатами.

Национальная собственность защищена

Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями — они и дальше будут принадлежать Украине. Компании вроде "Укрнафты" или "Энергоатома" остаются в собственности государства.

Никаких долгов

Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.

Соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс

Документ согласуется с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины. Важно, что соглашение станет сигналом и для других мировых игроков, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно - на десятилетия.

Фонд будет наполняться доходами исключительно с новых лицензий

Речь идет о 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд. В соглашении говорится о дальнейшем стратегическом сотрудничестве.

Законодательные изменения — только точечные

Для функционирования Фонда предусмотрено лишь внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должна ратифицировать Верховная Рада.

США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии

Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC, которое будет помогать нам привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих нашу борьбу против российского врага. Передача и развитие технологий — важная составляющая Соглашения, ведь нам нужны не только инвестиции, но и инновации.

Соглашение предоставляет налоговые гарантии

Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.

Как будет работать Фонд

"США делают вклад в Фонд. Кроме непосредственно средств, они могут делать его и НОВОЙ помощью — например, системами ПВО для Украины", — пишет Свириденко.

Она пояснила, что Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от новой ренты на новые лицензии на новые участки. Также наша страна может делать дополнительные взносы кроме этого базового, если посчитает необходимым. Речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед.

Далее Фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, Украина и США будут определять совместно. Важным является то, что Фонд может инвестировать исключительно в Украину.

"Мы ожидаем, что первые 10 лет доходы и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину — в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно", — добавила министр экономики Украины.

Также Свириденко отметила, что версия соглашения была сформирована такой, что предусматривает взаимовыгодные условия для обоих государств.

"Это Соглашение в котором США отмечают свое стремление способствовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина сделала в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала. Соглашение в котором США отмечают свою приверженность вопросам украинской безопасности, восстановления и реконструкции. Спасибо всем, кто работал ради соглашения, делал его более содержательным. Сейчас документ такой, что может обеспечить успех для обеих наших стран — Украины и Соединенных Штатов", — резюмировала министр.

Напомним, вчера издание Financial Times писало, что переговоры по соглашению о недрах едва не завершились провалом.

Также накануне подписания премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проинформировал, что правительство приняло решение для подписания соглашения.