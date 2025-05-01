Сенат США поддержал законопроект о жестких санкциях против России

Линдси Грэм. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

Сенатор-республиканец Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержали законопроект о сокрушительных санкциях против России. Речь идет также о тарифах для стран, покупающих российскую нефть и газ.

Об этом сообщает Bloomberg.

Реклама

Читайте также:

Санкции против России

Ограничения планируют ввести, если российский диктатор Владимир Путин не начнет переговоры о прекращении войны.

"Цель — помочь президенту", — подчеркнул Грэм.

Законопроект предусматривает введение 500% тарифа на импорт из стран, закупающих российскую нефть, газ, нефтепродукты или уран. Кроме того, речь идет о запрете для граждан США на покупку российского суверенного долга.

"Я хочу переговорного завершения войны, достойного и справедливого. Я думаю, что Трамп — лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают точку зрения Сената, что мы видим главным злодеем Россию", — добавил Грэм.

Он говорит, что имеет достаточную поддержку в Палате представителей, чтобы вынести там законопроект о санкциях.

Напомним, в США заявили о намерении разрешить экспорт оружия в Украину через коммерческие продажи на 50 миллионов долларов.

Кроме того, Штаты и Украина подписали соглашение о недрах. Оно предусматривает создание "Инвестиционного фонда восстановления".