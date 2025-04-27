Санкції проти РФ — Рубіо вважає, що це може приректи на ще два роки війни

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Введення нових санкцій проти Росії може затягнути війну ще на два роки. США нині є єдиною стороною, яка веде діалог і з Україною, і з РФ.

Про це заявив Держсекретар США Марко Рубіо у коментарі NBS News.

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Рубіо зазначив, що надмірний санкційний тиск на РФ може ускладнити перспективи миру, чого Вашингтон намагається уникнути.

"США сподіваються, що дипломатія спрацює і сторони вдасться примирити. Нові санкції можуть унеможливити переговори і подовжити війну ще на два роки, чого у ми не хочемо. Наразі лише США мають можливість говорити з обома сторонами, і тільки президент Трамп здатен їх об’єднати. Зараз триває оцінка готовності сторін до миру", — сказав він.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо закінчення повномасштабної війни Росії проти України. Також він похвалив президента США Дональда Трампа через його зусилля припинення війни.