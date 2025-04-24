Рубіо заявив, що Трамп робить найбільше для припинення війн

Лідер США Дональд Трамп та держсекретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо похвалив лідера Дональда Трампа. За його словами, він докладає найбільше зі всіх зусиль для запобігання війнам та їх припинення.

Про це Марко Рубіо сказав в Овальному кабінеті у четвер, 24 квітня.

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Держсекретар США зазначив, що з усіх лідерів у світі жоден не докладає більше зусиль для запобігання війнам або їх припинення, ніж Трамп зараз.

"Ось чому ми розмовляємо з Іраном. Ось чому ми співпрацюємо з Україною та Росією", — додав Рубіо.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Росія запропонувала "поступки" для завершення війни в Україні. Зокрема, йдеться про "зупинку захоплення всієї країни".

Раніше лідер США заявив про сильний тиск на Росію у питанні закінчення війни.