Рубио заявил, что Трамп делает больше всего для прекращения войн

Лидер США Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио похвалил лидера Дональда Трампа. По его словам, он прилагает больше всех усилий для предотвращения войн и их прекращения.

Об этом Марко Рубио сказал в Овальном кабинете в четверг, 24 апреля.

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Госсекретарь США отметил, что из всех лидеров в мире ни один не прилагает больше усилий для предотвращения войн или их прекращения, чем Трамп сейчас.

"Вот почему мы разговариваем с Ираном. Вот почему мы сотрудничаем с Украиной и Россией", — добавил Рубио.

Напомним, Трамп заявил, что Россия предложила "уступки" для завершения войны в Украине. В частности, речь идет об "остановке захвата всей страны".

Ранее лидер США заявил о сильном давлении на Россию в вопросе окончания войны.