Рубіо сказав, що наступний тиждень буде вирішальним щодо миру в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо закінчення повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема, він сказав, що нині Україна та Росія загалом наблизилися до мирної угоди.

Держсекретаря США цитує Clash Report у соцмережі X у неділю, 27 квітня.

Реклама

Читайте також:

Наступний тиждень буде вирішальним щодо миру в Україні — Рубіо

"Наступний тиждень стане вирішальним у переговорах з досягнення угоди щодо припинення війни в Україні", — сказав Рубіо.

Крім того, посадовець зазначив, що наразі Україна та Росія загалом ближчі до мирної угоди, аніж за останні три роки. Рубіо наголосив, що мирна угода повинна бути укладена найближчим часом.

"Ми не вводили санкції проти Росії, тому що сподіваємося зблизити сторони, що конфліктують", — пояснив держсекретар США.

Скриншот повідомлення Clash Report/X

Крім того, у коментарі NBS News Рубіо сказав, що США намагаються "покласти край війні, яка забрала багато життів".

Держсекретар США зауважив, що мирні угоди мають ґрунтуватися не на довірі, а на фактах та гарантіях. Також він додав, що Штати зводять сторони й прагнуть досягти миру.

"Замість того, аби виступати проти Трампа, усі повинні сподіватися, що президент зможе покласти край цій війні", — сказав Рубіо.

Нагадаємо, що нещодавно Рубіо похвалив Трампа за зусилля щодо запобігання війнам та їх припинення.

Також Рубіо сказав, що від України не вимагали відмовитися від тимчасово окупованого Криму.