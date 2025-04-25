Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо сказав, що від України не вимагали відмовитися від тимчасово окупованого Криму. Про це він заявив під час розмови з очільником МЗС Польщі Радославом Сікорським.

Про це йдеться в інтерв'ю Сікорського Gazeta Wyborcza.

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Рубіо спростував, що від України вимагали відмовитися від Криму

Міністр закордонних справ Польщі провів телефонну розмову з державним секретарем США у середу, 23 квітня. Після чого Сікорський сказав, що Рубіо під час розмови з ним заперечив, що від України вимагали визнати Крим російським.

"Можу передати, тому що це буде служити справі, що держсекретар США Марко Рубіо спростував повідомлення ЗМІ про те, що Сполучені Штати вимагали від України юридично відмовитися від Криму. Це важливий сигнал", — зазначив Сікорський.

Крім того, він додав, що Рубіо запевнив, що Україна як суверенна держава повинна мати право розвивати свою армію та оборонну промисловість.

Зазначимо, що нещодавно Трамп заявив, що Україні "буде дуже важко" повернути Крим з-під окупації Росії.

Крім того, президент США розкритикував Зеленського через заяву про Крим.