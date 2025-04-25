США не требовали от Украины отказаться от Крыма — Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что от Украины не требовали отказаться от временно оккупированного Крыма. Об этом он заявил во время разговора с главой МИД Польши Радославом Сикорским.
Об этом говорится в интервью Сикорского Gazeta Wyborcza.
Рубио опроверг, что от Украины требовали отказаться от Крыма
Министр иностранных дел Польши провел телефонный разговор с государственным секретарем США в среду, 23 апреля. После чего Сикорский сказал, что Рубио во время разговора с ним отрицал, что от Украины требовали признать Крым российским.
"Могу передать, потому что это будет служить делу, что госсекретарь США Марко Рубио опроверг сообщения СМИ о том, что Соединенные Штаты требовали от Украины юридически отказаться от Крыма. Это важный сигнал", — отметил Сикорский.
Кроме того, он добавил, что Рубио заверил, что Украина как суверенное государство должна иметь право развивать свою армию и оборонную промышленность.
Отметим, что недавно Трамп заявил, что Украине "будет очень трудно" вернуть Крым из-под оккупации России.
Кроме того, президент США раскритиковал Зеленского из-за заявления о Крыме.
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