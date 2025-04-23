Зеленський нагадав про заяву США щодо Криму 2018 року та розповів про переговори в Лондоні

Український лідер Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент України Володимир Зеленський розповів про переговори делегації в Лондоні з колегами з Британії, Німеччини, Франції та Сполучених Штатів Америки. Крім того, він нагадав про заяву Штатів 2018 року щодо анексії Криму.

Про це український лідер повідомив у соцмережі X у середу, 23 квітня.

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Заява США щодо Криму

Зеленський нагадав про заяву держсекретаря США Майка Помпео, зроблену у 2018 році, в якій Штати висловили підтримку суверенітету України над тимчасово окупованими територіями та засудили спробу Росії анексувати Крим.

Заява, яку опублікував Зеленський. Фото: скриншот

Переговори в Лондоні

Зеленський зазначив, що сьогодні емоції зашкалювали. За його словами, добре, що пʼять країн зустрілися, аби наблизити мир.

"Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди і з повагою сприйняли позиції одна одної. Важливо, що кожна сторона була не просто учасником, а зробила свій вагомий внесок. Американська сторона поділилася своїм баченням. Україна та інші європейці представили свої напрацювання. І ми сподіваємося, що саме така спільна робота призведе до тривалого миру", — наголосив глава держави.

Він каже, що Україна вдячна партнерам. За його словами, країна завжди буде діяти відповідно до своєї Конституції.

"І ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, будуть діяти відповідно до її твердих рішень", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 квітня Зеленський заявив, що Україна не визнає юридично окупацію Криму. За його словами, це поза Конституцією.

Згодом лідер США Трамп розкритикував українського лідера через його заяву про Крим. Він вважає, що це може продовжити "поле вбивства".