Зеленский напомнил о заявлении США по Крыму 2018 года и рассказал о переговорах в Лондоне

Украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах делегации в Лондоне с коллегами из Британии, Германии, Франции и Соединенных Штатов Америки. Кроме того, он напомнил о заявлении Штатов 2018 года относительно аннексии Крыма.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсети X в среду, 23 апреля.

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Заявление США по Крыму

Зеленский напомнил о заявлении госсекретаря США Майка Помпео, сделанном в 2018 году, в котором Штаты выразили поддержку суверенитета Украины над временно оккупированными территориями и осудили попытку России аннексировать Крым.

Заявление, которое опубликовал Зеленский. Фото: скриншот

Переговоры в Лондоне

Зеленский отметил, что сегодня эмоции зашкаливали. По его словам, хорошо, что пять стран встретились, чтобы приблизить мир.

"Украина, США, Великобритания, Франция и Германия. Стороны высказали свои взгляды и с уважением восприняли позиции друг друга. Важно, что каждая сторона была не просто участником, а сделала свой весомый вклад. Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои наработки. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к длительному миру", — подчеркнул глава государства.

Он говорит, что Украина благодарна партнерам. По его словам, страна всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией.

"И мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать в соответствии с ее твердыми решениями", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 22 апреля Зеленский заявил, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма. По его словам, это вне Конституции.

Впоследствии лидер США Трамп раскритиковал украинского лидера из-за его заявления о Крыме. Он считает, что это может продолжить "поле убийства".