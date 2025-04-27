Рубио сказал, что следующая неделя будет решающей по миру в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что следующая неделя станет решающей в переговорах по окончанию полномасштабной войны России против Украины. В частности, он сказал, что сейчас Украина и Россия в целом приблизились к мирному соглашению.

Госсекретаря США цитирует Clash Report в соцсети X в воскресенье, 27 апреля.

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"Следующая неделя станет решающей в переговорах по достижению соглашения о прекращении войны в Украине", — сказал Рубио.

Кроме того, чиновник отметил, что сейчас Украина и Россия в целом ближе к мирному соглашению, чем за последние три года. Рубио подчеркнул, что мирное соглашение должно быть заключено в ближайшее время.

"Мы не вводили санкции против России, потому что надеемся сблизить конфликтующие стороны", — объяснил госсекретарь США.

Скриншот сообщения Clash Report/X

Кроме того, в комментарии NBS News Рубио сказал, что США пытаются "положить конец войне, которая унесла много жизней".

Госсекретарь США отметил, что мирные соглашения должны основываться не на доверии, а на фактах и гарантиях. Также он добавил, что Штаты сводят стороны и стремятся достичь мира.

"Вместо того, чтобы выступать против Трампа, все должны надеяться, что президент сможет положить конец этой войне", — сказал Рубио.

Напомним, что недавно Рубио похвалил Трампа за усилия по предотвращению войн и их прекращению.

Также Рубио сказал, что от Украины не требовали отказаться от временно оккупированного Крыма.