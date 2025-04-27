Рубио сказал, что следующая неделя будет решающей по миру в Украине

Рубио заявил, что следующая неделя станет решающей для Украины
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что следующая неделя станет решающей в переговорах по окончанию полномасштабной войны России против Украины. В частности, он сказал, что сейчас Украина и Россия в целом приблизились к мирному соглашению.
Госсекретаря США цитирует Clash Report в соцсети X в воскресенье, 27 апреля.
Следующая неделя будет решающей в отношении мира в Украине — Рубио
"Следующая неделя станет решающей в переговорах по достижению соглашения о прекращении войны в Украине", — сказал Рубио.
Кроме того, чиновник отметил, что сейчас Украина и Россия в целом ближе к мирному соглашению, чем за последние три года. Рубио подчеркнул, что мирное соглашение должно быть заключено в ближайшее время.
"Мы не вводили санкции против России, потому что надеемся сблизить конфликтующие стороны", — объяснил госсекретарь США.
Кроме того, в комментарии NBS News Рубио сказал, что США пытаются "положить конец войне, которая унесла много жизней".
Госсекретарь США отметил, что мирные соглашения должны основываться не на доверии, а на фактах и гарантиях. Также он добавил, что Штаты сводят стороны и стремятся достичь мира.
"Вместо того, чтобы выступать против Трампа, все должны надеяться, что президент сможет положить конец этой войне", — сказал Рубио.
Напомним, что недавно Рубио похвалил Трампа за усилия по предотвращению войн и их прекращению.
Также Рубио сказал, что от Украины не требовали отказаться от временно оккупированного Крыма.
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