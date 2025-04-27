Санкции против РФ - Рубио считает, что это может обречь на еще два года войны

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Введение новых санкций против России может затянуть войну еще на два года. США сейчас является единственной стороной, которая ведет диалог и с Украиной, и с РФ.

Об этом заявил Госсекретарь США Марко Рубио в комментарии NBS News.

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Рубио отметил, что чрезмерное санкционное давление на РФ может осложнить перспективы мира, чего Вашингтон пытается избежать.

"США надеются, что дипломатия сработает и стороны удастся примирить. Новые санкции могут сделать невозможным переговоры и продлить войну еще на два года, чего мы не хотим. Сейчас только США имеют возможность говорить с обеими сторонами, и только президент Трамп способен их объединить. Сейчас идет оценка готовности сторон к миру", — сказал он.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что следующая неделя станет решающей в переговорах по окончанию полномасштабной войны России против Украины. Также он похвалил президента США Дональда Трампа за его усилия прекращения войны.