Санкции против России - в США разработали жесткие ограничения

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа завершила разработку нового пакета экономических санкций против России. Ограничения будут касаться энергетики и банковской сферы.

Об этом сообщили трое американских чиновников и другой источник, знакомый с ситуацией, пишет Reuters.

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По данным чиновников, новые ограничения будут касаться ключевых секторов российской экономики — в частности, энергетики и банковской сферы. Среди основных целей — государственный энергетический гигант "Газпром", а также крупные компании, работающие в области природных ресурсов и финансов.

"Совет национальной безопасности пытается скоординировать более жесткий набор карательных мер против России", — сообщил источник.

Однако, окончательное решение по санкциям против РФ должен принять лично президент Трамп.

"Это полностью его решение", — подтвердил второй высокопоставленный чиновник.

Целью нового пакета санкций является усиление давления на Москву с требованием поддержать усилия Белого дома по прекращению войны против Украины.

В то же время, как отмечают источники, пока неизвестно, действительно ли санкции будут одобрены главой государства, поскольку его разочарование действиями Кремля растет — в частности из-за отказа российского диктатора Владимира Путина поддержать инициативу прекращения огня и мирных переговоров.

"С самого начала президент четко заявил о своей приверженности достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня", — говорит представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт. В то же время он отказался комментировать детали текущих консультаций.

Ранее сенатор-республиканец Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержали законопроект о сокрушительных санкциях против России.

Также мы писали, что введение новых санкций против России может затянуть войну еще на два года.