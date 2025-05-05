Трамп стверджує, що лідери Євросоюзу просили його зателефонувати Путіну

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп стверджує, що лідери країн ЄС багато разів просили його зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. Прохання нібито було через те, що глава Кремля їм не відповідає.

Про це повідомляє Telegram-канал "Дональд Трамп українською".

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Лідери ЄС просили Трампа зателефонувати Путіну

"Чи знаєте ви, що лідери Європейського Союзу так багато разів просили мене зателефонувати Путіну, тому що він не відповідає на їхні дзвінки", — сказав він в інтерв'ю NBC News.

Нагадаємо, у цій же бесіді Трамп заявив, що з однією зі сторін війни в Україні має "тісніші зв'язки". Однак не уточнив, з ким у США більше взаєморозуміння — з Росією чи Україною.

Також ми писали, що поставив крапку в питанні, чи буде він балотуватися на третій термін президентства.