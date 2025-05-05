Трамп утверждает, что лидеры Евросоюза просили его позвонить Путину

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп утверждает, что лидеры стран ЕС много раз просили его позвонить российскому диктатору Владимиру Путину. Просьба якобы была по причине того, что глава Кремля им не отвечает.

Об этом сообщает Telegram-канал "Дональд Трамп на украинском".

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"Знаете ли вы, что лидеры Европейского Союза так много раз просили меня позвонить Путину, потому что он не отвечает на их звонки", — сказал он в интервью NBC News.

Напомним, в этой же беседе Трамп заявил, что с одной из сторон войны в Украине имеет "более тесные связи". Однако не уточнил, с кем у США большее взаимопонимания — с Россией или Украиной.

Также мы писали, что поставил точку в вопросе, будет ли он баллотироваться на третий срок президентства.