Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Трамп заявил, что лидеры ЕС просили его позвонить Путину arrow

Трамп заявил, что лидеры ЕС просили его позвонить Путину

5 мая 2025 01:02
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Трамп утверждает, что лидеры Евросоюза просили его позвонить Путину
Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Президент США Дональд Трамп утверждает, что лидеры стран ЕС много раз просили его позвонить российскому диктатору Владимиру Путину. Просьба якобы была по причине того, что глава Кремля им не отвечает.

Об этом сообщает Telegram-канал "Дональд Трамп на украинском".

Реклама
Читайте также:

Лидеры ЕС просили Трампа позвонить Путину

"Знаете ли вы, что лидеры Европейского Союза так много раз просили меня позвонить Путину, потому что он не отвечает на их звонки", — сказал он в интервью NBC News.

Напомним, в этой же беседе Трамп заявил, что с одной из сторон войны в Украине имеет "более тесные связи". Однако не уточнил, с кем у США большее взаимопонимания — с Россией или Украиной.

Также мы писали, что поставил точку в вопросе, будет ли он баллотироваться на третий срок президентства.

Европейский союз США владимир путин Дональд Трамп Европа Россия
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама