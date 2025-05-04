Киев Одесса Харьков Львов
Разделы
Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Трамп ответил, планирует ли баллотироваться на третий срок arrow

Трамп ответил, планирует ли баллотироваться на третий срок

4 мая 2025 18:38
Евтушенко Алина - редактор
Трамп ответил, планирует ли идти на третий президентский срок
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евтушенко Алина - редактор

Президент США Дональд Трамп сказал, что не будет баллотироваться на третий срок президентства. По его словам, он не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах Америки в 2028 году.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью NBC News.

Реклама
Читайте также:

Будет ли баллотироваться Трамп на третий президентский срок

Отметим, что в сети ходят слухи о том, что якобы Трамп планирует управлять США в течение восьми последующих лет, что противоречит Конституции США.

Реклама

Однако, в ответ на вопрос о выборах 2028 года Трамп ответил, что ему хватит 2 срока, вместе с предыдущим.

"Я буду президентом восемь лет, я буду президентом два срока. Я всегда считал это очень важным", — сказал лидер США.

Реклама

А также добавил, что сейчас он ожидает только четыре года хорошего правления и надеется, что у него будет хороший республиканский преемник.

"Насколько мне известно, это запрещено. Я не знаю, это конституционно... или что-то другое, что вам не позволяют это делать", — сказал Трамп, комментируя возможность баллотироваться на третий президентский срок.

Реклама

Напомним, что недавно Трамп сказал, что с одной из сторон войны в Украине имеет "более тесные связи".

Кроме того, ранее лидер США опубликовал свое фото в образе Папы Римского.

США выборы Дональд Трамп президент Америка
Реклама
Реклама