Трамп ответил, планирует ли идти на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сказал, что не будет баллотироваться на третий срок президентства. По его словам, он не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах Америки в 2028 году.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью NBC News.

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Будет ли баллотироваться Трамп на третий президентский срок

Отметим, что в сети ходят слухи о том, что якобы Трамп планирует управлять США в течение восьми последующих лет, что противоречит Конституции США.

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Однако, в ответ на вопрос о выборах 2028 года Трамп ответил, что ему хватит 2 срока, вместе с предыдущим.

"Я буду президентом восемь лет, я буду президентом два срока. Я всегда считал это очень важным", — сказал лидер США.

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А также добавил, что сейчас он ожидает только четыре года хорошего правления и надеется, что у него будет хороший республиканский преемник.

"Насколько мне известно, это запрещено. Я не знаю, это конституционно... или что-то другое, что вам не позволяют это делать", — сказал Трамп, комментируя возможность баллотироваться на третий президентский срок.

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Напомним, что недавно Трамп сказал, что с одной из сторон войны в Украине имеет "более тесные связи".

Кроме того, ранее лидер США опубликовал свое фото в образе Папы Римского.

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