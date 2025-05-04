Трамп ответил, планирует ли идти на третий президентский срок

Трамп ответил, планирует ли баллотироваться на третий срок
Президент США Дональд Трамп сказал, что не будет баллотироваться на третий срок президентства. По его словам, он не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах Америки в 2028 году.
Об этом глава Белого дома заявил в интервью NBC News.
Будет ли баллотироваться Трамп на третий президентский срок
Отметим, что в сети ходят слухи о том, что якобы Трамп планирует управлять США в течение восьми последующих лет, что противоречит Конституции США.
Однако, в ответ на вопрос о выборах 2028 года Трамп ответил, что ему хватит 2 срока, вместе с предыдущим.
"Я буду президентом восемь лет, я буду президентом два срока. Я всегда считал это очень важным", — сказал лидер США.
А также добавил, что сейчас он ожидает только четыре года хорошего правления и надеется, что у него будет хороший республиканский преемник.
"Насколько мне известно, это запрещено. Я не знаю, это конституционно... или что-то другое, что вам не позволяют это делать", — сказал Трамп, комментируя возможность баллотироваться на третий президентский срок.
Напомним, что недавно Трамп сказал, что с одной из сторон войны в Украине имеет "более тесные связи".
Кроме того, ранее лидер США опубликовал свое фото в образе Папы Римского.
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